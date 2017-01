Una Nueva Voz Bilingüe Ayudando Víctimas de Abuso Infantil

By rcisneros on Dec 08, 2016 with Comments 0

MURFREESBORO, TN –Imagine que su niño/a o nieto/a llega a su casa luego de la escuela. El niño se sienta a su lado en el sillón, dice que tiene un secreto que contarle, y le dice que una persona en la que usted confía ha estado abusándolo sexualmente. Te sientes traicionado, devastado, y como si tu mundo y todo a tu alrededor se viniese abajo. Ahora imagina que no hablas Ingles y no sabes dónde y cómo pedir ayuda.

En los Condados de Rutherford y Cannon puedes buscar ayuda en el Centro de la Defensa de los Niños. El pasado julio, el Centro de la Defensa de los Niños contrató a el Puertorriqueño, Uriel Arroyo para asistir y ayudar las familias Hispanas y Latinas cuyos niños han sido física o sexualmente abusados.

Arroyo precisó, ‘’Yo sé lo duro que puede ser mudarse a otro país cuando no hablas su idioma, cuando vienes de una cultura diferente, cuando tienes distintas maneras de ver y vivir la vida. Yo sé cuan duro puede ser dejar todo atrás para buscar un mejor futuro, para buscar mejores oportunidades en tu vida. Tan pronto aprendí el idioma [Ingles], entendí que era el momento de ayudar, entendí que era el tiempo de aportar al mundo. Ahora estoy muy feliz y orgulloso de poder ayudar a niños y familias en el Centro de la Defensa de los Niños. Yo hablo español, vengo de una cultura Latina, y gracias a esto los Latinos se identifican conmigo, confían en mí, abren su corazón, se sienten cómodos y entendidos, porque yo sé lo que sienten, sé por lo que pueden estar pasando; yo he estado ahí. ’’

Arroyo cuenta con un Bachillerato de la Universidad de Puerto Rico y una Maestría de la Universidad Metropolitana de Puerto Rico.

Las responsabilidades del Sr. Arroyo en el Centro de la Defensa de los Niños incluyen: asistir a familias cuyos niños han sido abusados física o sexualmente, ayudar a los padres que tienen problemas de adicción y quieren dejar de consumir, ayudar a los niños a lidiar y manejar la relación con sus padres adictos, y educar a los padres y abuelos cómo prevenir que sus niños sean abusados física o sexualmente.

La directora del Centro de la Defensa de los Niños, Sharon De Boer afirma, ‘’Uriel Arroyo tiene un buen corazón para con los niños y mucha pasión ayudando a las familias Hispanas y Latinas. Arroyo es un miembro muy respetado del Equipo Investigativo de Protección de Niños del Condado de Rutherford. Sus fuertes conexiones con el Departamento de Servicios a los Niños/Departamento de la Familia, Detectives, Policías, y con la Oficina del Fiscal del Distrito ayudan a que las familias puedan navegar y encontrar servicios que pueden ayudar a las víctimas de abuso infantil. ‘’

Arroyo nos dijo, ‘’Me gusta ayudar a la gente en la comunidad. Cuando encontré esta oportunidad de ayudar a la comunidad Hispana y Latina en el Condado de Rutherford usando mi idioma natal, supe que esto era lo que quería hacer. Quiero ayudar a romper la barrera del lenguaje con los niños y familias latinas cuyos niños han sido víctimas maltrato o abusados sexualmente. Quiero ser el enlace, quiero ser su herramienta a utilizar, su apoyo, quiero ser su voz. ’’

Si su niño/a es una víctima de maltrato o abuso sexual o eres un padre que quiere dejar de utilizar drogas contacta a Uriel Arroyo al Centro de la Defensa de los Niños al 615-867-9000. Para reportar sospechas de maltrato de niños en el Estado de Tennessee contacta el Departamento de Servicios a los Niños al 1-877-237-0004.

The Child Advocacy Center is a 501(c)3 organization providing safety, justice and healing for victims of child abuse, child sexual abuse, and drug endangered children. For over sixteen years, the Child Advocacy Center has worked as part of a multidisciplinary team with law enforcement, the District Attorney’s

office, Department of Children’s Services, and mental health counselors to investigate and prosecute child abuse case and help children and non-offending family members heal from the trauma. For more info, please visit cacrutherford.org or call 615-867-9000.