By rcisneros on Mar 30, 2017 with Comments 0

Varios distritos escolares de Middle Tennessee están cerrados o cerraron el jueves debido a una amenaza inminente de tiempo severo.

Dos oleadas de tiempo severo son posibles, con la segunda ola se espera que sea más fuerte que la primera, de acuerdo con Mark Rose, un meteorólogo con el Servicio Meteorológico Nacional en Nashville.

“Un fuerte frente frío llegará provocando fuertes tormentas “, dijo Rose. “Todo (tornados, fuertes vientos y granizo) ocurrirán durante el día”.

La primera ola de tormentas se espera en las horas de la tarde, con a mayor intensidad, entre 4-8 p.m., dijo Rose.

Las Escuelas cerradas son

Escuelas Públicas de Metro Nashville: Cerrado

Escuelas del condado de Rutherford: Cerrado

Escuelas del Condado de Stewart: Cerrado

Escuelas del Condado de Robertson: Cerrado

Escuelas del Condado de Wilson: Despedirán a los estudiantes 2 horas antes

Escuelas del Condado de Dickson: Cerrado

Condado de Williamson: Las escuelas intermedias y secundarias despedirán al mediodía, las escuelas primarias despedirán a las 1 p.m.

Escuelas del condado de Rutherford: Cerrado por las vacaciones de primavera

Informó el Tennessean..

School closings: Severe weather threat prompts Nashville area closures

Several Middle Tennessee school districts are closed or are closing on Thursday because of a pending severe weather threat.

Two rounds of severe weather are possible, with the second round expected to be stronger than the first, according to Mark Rose, a meteorologist with the National Weather Service in Nashville.

“A strong cold front will be coming through, and the storms will be occurring ahead of the front,” Rose said. “Everything (tornadoes, strong winds and hail) is on the table tomorrow.

The first round of storms should be expected after sunrise and into the afternoon hours, with the later, stronger round hitting between 4-8 p.m., Rose said.

School closings

Metro Nashville Public Schools: Closed

Rutherford County Schools: Closed

Stewart County Schools: Closed

Robertson County Schools: Closed

Wilson County Schools: Dismissing students 2 hours early

Dickson County Schools: Closed

Williamson County: Middle and high schools will dismiss at noon, elementary schools will dismiss at 1 p.m.

Rutherford County Schools: Closed for spring break