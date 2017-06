Humberto Ramirez explica la clave del éxito

By rcisneros on Jun 13, 2017 with Comments 0

Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado cual es la verdadera clave del éxito. Cómo es que hay personas que entran en una empresa y terminan siendo presidentes de ella mientras que otras no. Qué mejor forma de saberlo que conversando con alguien que con tan solo 26 años, ya se perfila como un verdadero líder dentro de su empresa. Se trata de Humberto Ramirez quien actualmente se desempeña como supervisor de cobranzas de Advance Financial.

“ Una parte del éxito profesional comienza en la casa, con los padres quienes nos inculcan valores fundamentales de honestidad y nos enseñan a valorar tanto el trabajo en si, como a los empleadores que al final son los que nos permiten obtener el sustento propio y el de nuestras familias” indica Humberto al preguntarle sobre cual es la clave del éxito. Desde pequeño – nos cuenta – sus padres Juana y Roberto Ramirez, oriundos de Guadalajara México, desempeñaron trabajos rudos como lo era la construcción y el reciclado de metales en el caso de su padre y de limpiadora en el de su madre, aunque deja claro que fue solo por un tiempo ya que muy pronto se dedicó por completo a criar a sus hijos. “Todo lo que soy hoy está escrito en el libro de vida de mi padre (Su Play Book) del cual nos enseño la importancia del trabajo duro, la lealtad y la honestidad”.

Aunque vendí paletas en la calle mientras estudiaba en la secundaria, no fue sino hasta luego de graduarme que obtuve mi primer trabajo formal. Fue en un McDonald’s y como era de esperarse empece desde muy abajo. Allí pude poner en práctica algunas de las lecciones que aprendí de mi padre. Recuerdo que aun cuando por reglamento mis periodos de descanso estaban fijados, yo siempre esperaba a que hubiese la menor cantidad de gente posible para entonces tomar mi “break”. De esa forma el servicio al cliente nunca se veía comprometido por el solo hecho de que era mi hora de descanso. No era mayor sacrificio de mi parte esperar a que se desocupara un poco el local, pero se que si era muy importante tanto para mi patrón como para el cliente.

Pocos meses después de ingresar a McDonald’s, Humberto tuvo la oportunidad de obtener un mejor trabajo en Advance Financial como analista de verificación. “Al igual que en mi previo empleo desde el primer día en que comencé a trabajar en Advance Financial pude poner en práctica mi ética de trabajo” – dice Humberto.

¿Qué tipo de actividades realizabas que te hacían diferente de cualquier otro empleado? “Cumplía con todas las tareas que me asignaban, aun aquellas que no formaban parte de la descripción de mi puesto. Me ofrecía como voluntario para cubrir horas extras (sobre tiempo) cuando era necesario, cuando faltaba algún compañero y mas que todo cuando alguien tenía alguna emergencia o problema familiar, entre muchas otras cosas”. “Pienso – Continua Humberto – que la empresa y los compañeros de trabajo son como mi familia. Yo jamás dejaría a mi hermana sola si me necesitara en algún momento, así mismo es en el trabajo.

¿Crees que los empleadores retribuyen esa lealtad?

“Todo depende de la empresa y de la persona, por ejemplo en Advance Financial la empresa me ha tratado bien desde el primer día. Aun antes de yo poder demostrar mi lealtad hacia ellos. Recuerdo cuando conocí a Mike y a Tina Hodges, ellos se acercaron a conversar conmigo y con otro empleado mientras trabajábamos y mencionaron lo mucho que disfrutaban de las hamburguesas de Five Guys, les dije que nunca había estado allí y en cuestión de un par de días se presentaron de nuevo en la oficina con dos hamburguesas de 5 Guys una para mi y otra para mi compañero, solo para que la probáramos. Ellos no tenían por qué hacerlo. Un par de meses después fue que me enteré de que Mike y Tina eran los dueños de Advance Financial”.

“A lo largo de los ocho años que llevo con la empresa la relación en ambas direcciones ha sido excelente. Ellos reconocen mis esfuerzos y saben como retribuirlos. Yo trato a la empresa como si fuese mía y ellos me hacen sentir que lo es. Durante este tiempo, he recibido promociones, aumentos, adiestramiento en materia de supervisión, gerencia y oratoria. He tenido la oportunidad de viajar representando a la empresa… y muchas otras cosas”. ¿Como qué ? – Interrumpimos. “ Bueno, además de los excelentes beneficios que ofrece la empresa, hay una cultura de premiación inmediata en la cual se recompensa al empleado que ha hecho un buen trabajo con una tarjeta de regalo para un restaurante o algo similares. Una vez recibí un (gift certificate) para Fleming’s, no recuerdo que hice para merecerlo pero ha debido ser algo muy especial.” concluye Humberto desplegando una sonrisa.

Además de la lealtad a la empresa, y la relación de familia con el empleador y los compañeros de trabajo ¿Qué otra cosa forma parte de la Clave del éxito?.

Es importante reconocer la importancia del cliente – contesta Humberto sin pensarlo dos veces – Los clientes son la pieza fundamental de los negocios, pero además son seres humanos que merecen atención esmerada y mucho respeto. Un cliente satisfecho es indispensable para ser exitoso.

¡ Y entonces ! ¿Ya sabes la Clave del éxito?