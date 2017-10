Líderes de Nashville apoyan avances para adquirir un equipo profesional de Fútbol MLS

By rcisneros on Oct 05, 2017 with Comments 0

Si Nashville tiene éxito en ganar un equipo de expansión del Major League Soccer, los historiadores del deporte mirarán al pasado y recordarán la noche del 8 de Octubre de 2016 como un momento decisivo en el movimiento futbolístico de la ciudad. Ese día, la Selección Nacional de México – El Tri – trajo un escuadrón de veteranos futbolistas a la Ciudad de la Música para enfrentar a Nueva Zelanda en un juego amistoso internacional. Aunque el juego no tuvo mayores consecuencias para los programas del equipo nacional de ninguno de los dos países, si le hizo saber al mundo que Nashville estaba lista para el fútbol.

Aun cuando el estadio estaba ciertamente lleno de un público diverso, la gran multitud era fundamentalmente latina. El ambiente era eléctrico, y la fanaticada seguía cada movimiento del juego. Cada toque, cada pase, o cambio de posesión era recibido con entusiasmo. Cada gol estremecía el estadio.

Para los líderes empresariales, cívicos y deportivos de Nashville que se encontraban en las primeras etapas de su oferta a la MLS, en esa noche quedó claro que la base de fanáticos latinos del fútbol en la ciudad jugaba un papel protagónico a la hora de justificar la asignación de una franquicia futbolística para Nashville. Más de 40.000 aficionados vieron al equipo de México jugar en un estadio de la NFL y en la capital de un estado sureño. Lo que demostró hasta que punto el fútbol ha llegado a América, y hasta dónde Nashville ha llegado a ser una ciudad futbolística.

Para los latinos y otros grupos en Nashville, el proyecto de construir un estadio propio para un equipo de la MLS representa un beneficio verdadero. Los economistas de la Universidad de Tennessee predicen que el equipo creará casi 1.900 empleos y 78 millones de dólares en nuevos salarios. El grupo de propietarios también ha declarado su intención de desarrollar oportunidades de trabajo y viviendas asequibles cerca del estadio.

El fútbol trae consigo otros beneficios públicos que no se pueden medir en forma de impuestos, ni por medio de políticas públicas, o por los economistas.

La inclusión es siempre un beneficio público. Nashville es una ciudad internacional, y el fútbol es, sin lugar a dudas, el deporte mas popular en el mundo entero. Un equipo de la MLS aquí proporcionaría un punto de encuentro para que personas de todas las razas, credos y orígenes nacionales puedan reunirse para disfrutar de un deporte que es venerado en todo el mundo. El juego de México nos mostró el poder del fútbol para reunir a la gente aquí en Nashville .

¿No es la alegría un beneficio público? Nashville está enamorada del futbol. Se puede ver en los estadios llenos, los campos de fútbol juveniles repletos, y los programas universitarios en expansión. Se puede ver cuando hacen juegos durante las barbacoas en los parques públicos, en los bares de deportes llenos para ver los grandes partidos, y en las camisetas de los equipos salpicando el Lower Broadway. Esta ciudad está lista para la Major League Soccer.

Como líder en la comunidad latina, no puedo encontrar un compañero latino en Nashville que no ame el fútbol. Poder traer al Major League Soccer aquí enviaría una señal importante a esta ciudad de que somos en Nashville, una comunidad unida, como lo demostró el juego de México.

A nuestros líderes electos en Metro quienes han de decidir el futuro del estadio, les digo que este es un momento muy importante para Nashville. Tenemos la oportunidad de demostrar al mundo que Nashville sigue en aumento. Y que es una comunidad que celebra su diversidad y su estatus internacional. No vayan a fallar este penal.

Ramon Cisneros es CEO de Millennium Marketing y miembro del Comité MLS2Nashville, un grupo de líderes empresariales, cívicos y deportivos que trabajan para traer un equipo de Major League Soccer a Nashville.

Nashville leaders can make a statement with soccer

By Ramon Cisneros

If Nashville is successful in winning a Major League Soccer expansion team, sport historians will look back to the joyous evening of October 8, 2016 as a watershed moment in Nashville’s soccer movement. On that day The Mexican National Team – El Tri – brought a squad of veterans and up-and-coming players to Music City to take on New Zealand in an international friendly. Although the game was really without consequence for the national team programs of either country, it made an incredible statement about Nashville.

While the stadium was certainly packed with a diverse audience, the crowd was heavily Latino. The atmosphere was electric, as the crowd followed every movement of the game. Every touch, every pass, change of possession and tackle was greeted with enthusiasm. Every goal brought pandemonium.

For Nashville business, civic, and sports leaders in the early stages of their MLS bid, that night put the city’s incredible Latino soccer fan base front and center, not just for the league but for all of Nashville to see. Over 40,000 fans came out to see Mexico’s team play in an NFL stadium in the capitol city of a Southern state. It demonstrated just how far the sport has come in American, and how far Nashville has come as a diverse community.

For the Latinos and other groups in Nashville on the rise, the stadium project for a MLS team presents real public benefit. The University of Tennessee’s economists predict the team will create nearly 1,900 jobs and $78 million in new wages. The ownership group has also stated its intent to develop workforce and affordable housing near the stadium site.

Soccer brings with it other public benefits that can’t be measured on the tax rolls, through public policy or by economists.

Inclusivity is always a public benefit. Nashville is an international city, and soccer is undeniably the worlds sport. A MLS team here would provide a common rallying point for people of all races, creeds, and national origins to come together over a sport loved worldwide. The Mexico game showed us the power of soccer here in Nashville to bring people together.

Isn’t joy a public benefit? Nashville is in a love affair with the beautiful game. You can see it in the full stadiums, the packed youth soccer fields, and the expanding college programs. You can see it in pick-up games in public parks, in the full sports bars for big matches, and in the team jerseys dotting Lower Broadway. This city is ready for Major League Soccer. We are already in love with the game.

As a leader in the Latino community, I can’t find a fellow Latino in Nashville who doesn’t love soccer. Bringing Major League Soccer here and embracing the world’s game would send an important signal to this city that we are one Nashville, one community, just as the Mexico game demonstrated.

To our elected leaders in Metro who must make a stadium deal happen, this is an important moment for Nashville. You have a chance to demonstrate Nashville’s incredible momentum is still on the rise. You also can show that this is a community that embraces its diversity and international status. Don’t miss the penalty kick.

Ramon Cisneros is CEO of Millennium Marketing and a member of the MLS2Nashville Committee, a group of business, civic, and sports leaders working to bring a Major League Soccer team to Nashville.