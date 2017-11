El Cirque de Italia… Ya está aquí !

By rcisneros on Nov 09, 2017 with Comments 0

¡PREPÁRATE LEBANON, TN, PORQUE TE ESPERAN DÍAS DE DIVERSIÓN Y SORPRESAS! CIRQUE ITALIA, EL PRIMER CIRCO ACUÁTICO EN AMÉRICA VIENE A LA CIUDAD CON UN ESPECTÁCULO DE LUJO QUE NO TE PUEDES PERDER!

Cirque Italia ha alcanzado un punto donde el próximo paso solo puede ser expandir las operaciones y duplicar la presencia a nivel nacional. En respuesta a los maravillosos fans en los Estados Unidos, y con un promedio de más del 90 % de los shows agotados; este es el momento preciso para una inversión substancial.

Empezando en 2017, Cirque Italia, el primer Circo Acuático itinerante; presenta una segunda unidad, la Unidad Gold: una experiencia de lujo donde tecnología y artes escénicas se unen para crear un espectáculo único en su tipo.

Esta nueva propuesta introduce una súper-moderna cortina de agua capaz de controlar meticulosamente hasta la última gota. Por sí solo, este escenario es capaz de deslumbrar hasta el más exigente de los públicos. Y sincronizado con el talento sobrehumano y la creatividad que distingue a Cirque Italia; el resultado es sencillamente magnífico.

Cirque Italia ha sentado un precedente en la industria del circo actual y esta segunda unidad no va a ser diferente. Una cuidadosa selección ha reunido a los mejores artistas del mundo, desde México hasta Ucrania. Cirque Italia defiende la multiculturalidad y la integración como uno de sus más valiosos recursos.

Con los más increíbles actos no habrá tiempo de aburrirse: la variedad es excepcional. Para los que disfrutan del humor inteligente, Alex el payaso presentará un divertido viaje en trampolín. Nuestros gemelos malabaristas de Argentina (con un record Guinnes en sus bolsillos) pueden hacer malabares con cualquier tipo de objetos, ¡incluso con fuego! No existen límites para nuestra contorsionista, que dobla su cuerpo en ángulos increíbles y hace que parezca tan natural, que cualquiera creería que puede hacerlo en las clases de yoga.

Ya sea un futurista acto de rayos laser o espléndidas acrobacias aéreas, el show complace todos los gustos. Algo que distingue a Cirque Italia de entre los demás circos, es que logra crear entretenimiento de la mejor calidad adecuado a todas las edades.

Además, esta segunda u nidad sigue la misma política de NO-ANIMALES que ha caracterizado al circo acuático desde sus inicios.

El “toque de magia” del emprendedor italiano Manuel Rebecchi, dueño y presidente de Cirque Italia, unido a la cuidadosa dirección de la COO Chanté DeMoustes; convirtieron lo que una vez fue un proyecto romántico, en la exitosa y aclamada producción que es hoy el circo acuático.

No te pierdas la oportunidad de ser transportado a un reino de fantasía donde tus sueños pueden hacerse – y se harán- realidad.

Para más información visite www.cirqueitalia.com y asegúrese de revisar todas nuestras redes sociales! Boletos disponibles inmediatamente desde $10.00-$50.00. Cirque Italia ofrece un boleto de niño gratis con cada boleto de adulto a precio regular en los niveles 2 o 3. Esta oferta no puede ser combinada con ningún otro descuento. Llame al 941-704-8572 para conocer el código de descuento específico para esta locación.

Cuándo: Noviembre 16-19

Dónde: 1 Outlet Village Blvd, Lebanon, TN 37090

En: Lebanon Outlet Marketplace

Cerca de: tienda de Nike Clearance

—Bajo la impresionante carpa blanca y azul!

Noviembre 16 – Jueves: 7:30pm

Noviembre 17 – Viernes: 7 :30pm

Noviembre 18 – Sábado: 1 :30pm, 4 :30pm & 7 :30pm

Noviembre 19– Domingo: 1:30pm, 4:30pm

Horario de la taquilla

La taquilla está abierta desde el Martes en la semana del show

Cuando no hay show: 10am – 6pm

Cuando hay shows: 10am – 9pm

Puede comprar sus boletos en la página cirqueitalia.com/tickets o por teléfono (941) 704-8572. También respondemos SMS.

Non vediamo l’ora di vedervi allo spettacolo! Let Your Imagination Wander…and come DIVE into the Magical world of CIRQUE ITALIA.